Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК. Как отмечается, НАПК внесло предписание Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина. Кроме того, НАПК внесла предписание председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу в отношении его заместителя Виталия Кучевского. Сообщается, что Иванишин и Кучевский нарушили требования закона "О предотвращении коррупции" в части предотвращения конфликта интересов из-за наличич корпоративных прав. Будучи должностными лицами юридических лиц публичного права Иванишин и Кучевский не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам после назначения на должность. "Национальное агентство требует провести служебные расследования и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

