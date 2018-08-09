Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отмечается, НАПК внесло предписание Авакову по результатам плановых проверок соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в государственных органах. Кроме предписания Авакову, НАПК направило в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

Проверка в МВД установила, что должностные лица ведомства в нарушение закона, не сообщили НАПК о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД и предприятий, входящих в сферу управления ведомства.

Кроме того, сообщается, что МВД не обеспечило условий для того, чтобы сотрудники ведомства могли сообщать о нарушении требований закона другим лицом через веб-сайт ведомства.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить все выявленные нарушения, а также провести служебное расследование для выявления причин и условий, которые могли способствовать совершению правонарушений.

Также сообщается, что в суд были направлены три протокола об административных правонарушениях. В частности, два должностных лица МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением. Также отмечается, что начальник Запорожского облуправления Укртрансбезопасности не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.