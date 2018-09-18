НАПК внесло предписание Кернесу на непроведенную проверку подачи деклараций чиновниками Харьковского горсовета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем заседании приняло решение о внесении предписания Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу в связи с тем, что не была проведена проверка обязательной подачи деклараций 18 чиновниками Харьковского горсовета.

Как сообщается на официальном сайте НАПК, предписание о нарушении требований законодательства в части этичного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в Харьковском городском совете, проведенной 1-30 августа 2018 года.

"Национальное агентство установило нарушение требований ч.2 ст.49 закона… в части неосуществления проверки должностными лицами исполнительных органов Харьковского городского совета факта представления 18 субъектами декларирования, работающими (работавшими) в Харьковском городском совете, деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и соответственно несообщения Национальному агентству о случаях неподачи и несвоевременной подачи таких деклараций", - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью обнаружения причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами исполнительных органов Харьковского горсовета требований ч.2 ст.49 закона "О предотвращении коррупции" и по результатам служебного расследования принять меры в установленном законом порядке. Предписание Агентства является обязательным к выполнению.

"За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст.188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях. О выполнении предписания должностное лицо, которому он адресован, обязано сообщить Национальному агентству на протяжении 10 рабочих дней со дня его получения", - отметили в НАПК.