НАПК внесло предписания главам Госказначейства и Пенсионного фонда

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло 2 предписания председателю Государственной казначейской службы Татьяне Слюз и председателю правления Пенсионного фонда Украины Алексею Зарудному. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Сообщается, что предписания внесены о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. По результатам проверок установлен ряд нарушений, среди которых несвоевременное представление деклараций за 2015 и 2016 годы, необеспечение надлежащих условий внесения сообщений о коррупции через специальную телефонную линию, официальный сайт, средства электронной связи и возможности осуществления сообщения работниками соответствующего органа без указания авторства. Так, с целью устранения выявленных нарушений Нацагентство требует от руководителей указанных ведомств провести служебное расследование и принять меры в установленном законом порядке.

