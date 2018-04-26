НАПК внесло предписания руководителям Госрезерва и Госкино

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписаний председателю Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадиму Мосийчуку и председателю Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филиппу Ильенко.

Как сообщает в четверг пресс-служба НАПК, руководитель Госрезерва, нарушая ч. 4 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции", не предоставил запрашиваемую Нацагентством информацию и копии документов. Соответствующий запрос был направлен в связи с получением НАПК информации о возможных нарушениях В.Мосийчуком требований ст. 28 закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Речь идет о принятии руководителем органа решения о переводе зарплатных проектов сотрудников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он раньше работал.

Согласно предписанию, НАПК требует предоставить копии документов, которые стали основанием для принятия председателем Госрезерва соответствующего решения.

Кроме того, Нацагентство установило, что начальник управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино Марьян Лукань передал в управление принадлежащие ему корпоративные права в пользу своей жены, чем нарушил требования ч. 1 ст. 36 закона о запрете передачи в управление корпоративных прав в пользу членов своей семьи. Чиновник также письменно не сообщил в Нацагентство о передаче корпоративных прав и не предоставил нотариально заверенную копию заключенного договора, чем нарушил требования ч. 5 ст. 36 этого закона.

НАПК требует провести служебное расследование, предпринять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Предписания Нацагентства по предупреждению коррупции обязательны к исполнению.