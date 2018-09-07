НАПК выявило нарушения в декларации Денисовой

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы. Об этом говорится в решении НАПК о результатах полной проверки декларации Денисовой.

"Денисовой Людмилой Леонтьевной, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы (выявлены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 366- 1 ("Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - ред.) Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАПК завершило полные проверки е-деклараций в отношении семи других должностных лиц, в которых тоже выявило правонарушения.

В частности, выявлены незначительные нарушения, которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность, в е-декларациях за 2015 и 2016 годы председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги.

Также сообщается, что НАПК начнет проверки е-деклараций министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2015 год, председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука за 2017 год, вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона за 2015 и 2016 годы, и вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за 2015 и 2016 годы.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра обороны Степана Полторака за 2017 год.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в электронных декларациях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы.

В трех декларациях секретарь СНБО не указал стоимости автомобиля жены Toyota Highlander 2013, объяснив это тем, что документ на машину не сохранился. По материалам 112.ua