Нардеп Куренной принес присягу в Раде

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Куренной принес присягу на верность Украине перед Верховной Радой на заседании 4 декабря.

"29 ноября 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Куренного Владимира Константиновича, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Куренной принес присягу на верность Украине перед Верховной Радой.

22 ноября представителя БПП Ирину Фриз назначили министром по делам ветеранов, она сложила депутатские полномочия. Куренной стал народным депутатом вместо нее как следующий по списку.

Одессит Куренной в 2006-2007 годах был депутатом от Блока Юлии Тимошенко, с 2012-го по 2014 год - депутатом Рады от партии УДАР Виталия Кличко.

С апреля 2015 года политик работал руководителем департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента. По материалам "Гордон"