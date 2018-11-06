Нардеп Паламарчук заявил, что не имеет отношения к нападению на Гандзюк

Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба партии "БПП" на официальном сайте.

"Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения", - заявил Николай Паламарчук. Читайте также: В соцсетях сообщили официальную причину смерти Гандзюк

Все обвинения в свой адрес нардеп назвал "бредом".

"Написали чушь о том, будто я являюсь "смотрящим" за Херсонской областью. Полный бред!", - добавил Паламарчук.

Как сообщал Укринформ, известная в Херсоне активистка, волонтер, сотрудница городского совета Екатерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой, скончалась 4 ноября в больнице. По предварительной информации, у неё оторвался тромб. Женщине было 33 года. Читайте также: История Екатерины Гандзюк: друзья, враги, политическая игра после смерти

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля. Неизвестные облили её серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла больше 10 операций. С 1 августа она находилась в ожоговом центре Киева.

В организации покушения на Гандзюк подозревают пятерых человек, всех задержали. Читайте также: В Берлине надеются на быстрое расследование дела Гандзюк

4 ноября следователи изменили квалификацию нападения на Гандзюк на умышленное убийство - по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц". По материалам Укринформ.