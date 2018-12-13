Нардеп Савченко заявила, что частично потеряла зрение и слух

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, заявила, что через неделю сухого голодания частично потеряла зрение и слух.

Об этом Савченко написала в письме, которое 13 декабря зачитал председательствующий судья на заседании Шевченковского суда.

В частности, нардеп написала письмо в учреждение о том, что она физически не сможет присутствовать на заседании из-за процесса выхода из сухого голодания.

"Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха, и сильную одышку, при которой больно ходить", - написала Савченко в суд.

"Для восстановления и выхода из сухого голода мне нужно время. Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", - говорится в письме нардепа.

Судья удовлетворил ходатайство и решил перенести заседание на 14 часов 17 декабря.

Напомним, Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря.

11 декабря нардеп заявила, что прекратит сухую голодовку 13 декабря. Она добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг - с 73 кг до 66 кг.

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию.

По материалам Украинская правда.