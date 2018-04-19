Нардепы Мельничук и Линько подрались после эфира на NewsOne

Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на телеканале NewsOne. Об этом сообщили журналисты телеканала.

Причиной драки стало исключение Мельничука из фракции. После программы Мельничук ударил оппонента. По данным СМИ, Линько уверен, что у него сломан нос.

Пострадавший Линько прокомментировал поведение Мельничука.

По его мнению, бывший соратник - внефракционный депутат Сергей Мельничук повел себя неадекватно.

Он заявил, что Мельничук "невменяемый человек, который должен сидеть в тюрьме".

"Ответит по закону... Я не тот человек, который мужские споры решает через заявления. Этот человек еще поплатится за свои действия. Невменяемый человек, который должен сидеть в тюрьме, по-моему, или в психушке. Он просто сзади подошел и ударил меня в лицо. Ничего страшного, пройдет", - сказал Линько.