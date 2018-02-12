"Народный фронт" опровергает участие в борьбе за должности в НБУ

"Народный фронт" (НФ) опровергает информацию, распространенную в некоторых СМИ, об участии в обсуждении кадровых вопросов в Нацбанке Украины, заявил глава фракции "НФ" в Верховной Раде Максим Бурбак.

"Если бы "Народный фронт" претендовал на должности в руководстве НБУ, то Арсений Яценюк был бы председателем Нацбанка", – написал он на своей странице в Facebook.

М.Бурбак напомнил, что главе "НФ", экс-премьеру А.Яценюку предлагали возглавить НБУ, но тот отказался от этой должности и публично об этом заявил.

"Позиция "Народного фронта" неизменна: председателем НБУ должен быть профессиональный, политически самостоятельный, незаангажированный и независимый ни от президента, ни от правительства, ни от парламента человек", – подчеркнул глава фракции.

По его словам, фракция "НФ" ни разу не обсуждала вопрос о руководстве Нацбанка и не встречались с претендентом на главу центробанка Яковом Смолием, чью кандидатуру внес в парламент президент Петр Порошенко.

"Категорически опровергаем очередные слухи об участии "Народного фронта" в каких-либо договоренностях относительно должностных лиц в НБУ", – подытожил М.Бурбак.

В экспертном сообществе несколько месяцев появлялись слухи, что "НФ" якобы ставит условием своей поддержки внесенной президентом кандидатуры на пост главы НБУ отставку двух нынешних членов правления Нацбанка – Екатерины Рожковой и Олега Чурия.

В конце прошлой недели ресурс "Финансовый клуб" обнародовал материал, в котором утверждал, что "НФ" якобы предлагает на их место членов Совета Нацбанка Василия Фурмана и Елену Щербакову.

Как сообщалось, 5 февраля спикер парламента Андрей Парубий выразил мнение, что Я.Смолию для результативного голосования необходимо встретиться со всеми фракциями и получить одобрение профильного комитета. Последний уже принял позитивное решение, а встречи с другими фракциями ожидаются до конца февраля, когда этот вопрос намечен к голосованию в сессионном зале.