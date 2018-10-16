Насалик будет курировать департамент ядерной энергетики Минэнерго, Близнюк - заведовать нефтегазом и э/э

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик приказом №497 от 28 сентября 2018 года перераспределил полномочия между своими заместителями и государственным секретарем.

Согласно обнародованному на сайте Минэнергоугля документу, министр напрямую взял на себя кураторство над департаментом ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса, который с июля был закреплен за первым заместителем Татьяной Максимец. Она сохранила за собой направления экономики и финансов, корпоративных и имущественных прав, развитие ТЭК.

Назначенный в середине сентября замминистра Михаил Близнюк (экс-замглавы "Укртрансгаза") будет курировать не только управление нефтегазового комплекса, но и электроэнергетический департамент. Оба направления до последнего времени входили в сферу ответственности другого зама – Анатолия Корзуна, который сохранил за собой "профильный" департамент угольно-промышленного комплекса.

Замминистра Наталия Бойко продолжит курировать управление международного сотрудничества, от которого по сравнению с июлем "срезали" "европейскую интеграцию" (ЕИ). Приставка "ЕИ" теперь осталась только в названии директората стратегического планирования и ЕИ, курируемого госсекретарем Максимом Немчиновым. Он продолжит направлять директораты энергорынков, ископаемого топлива, бюджетного финансирования и отчетности, а также управления по IT и работе с персоналом.

М.Немчинов также получил в кураторство новосозданный директорат по развитию ядерной энергетики и атомпрома.

Замминистра Юлия Пидкоморна продолжит курировать охрану труда, промбезопасность, трудовую и социальную политику.

Как сообщалось, Минэнергоугля возглавляет Игорь Насалик (с апреля 2016-го), его первым замом является Татьяна Максимец (с апреля 2018-го), заместителями – Анатолий Корзун (с июля 2016-го), Наталия Бойко (с февраля 2017-го), Юлия Пидкоморна (с июня 2018-го) и Михаил Близнюк (с сентября 2018-го), госсекретарем – Максим Немчинов (с мая 2018-го).