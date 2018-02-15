Насиров просит суд восстановить его в должности

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины, второй ответчик - Государственная фискальная служба Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января 2018 "Об освобождении Насирова Р.М. от должности председателя Государственной фискальной службы Украины", а также просит восстановить его должности.

Также Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд рассматривает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 31 января Кабмин уволил отстраненного от своих обязанностей главу ГФС Насирова.

Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года, после того, как детективы НАБУ задержали его. Мерой пресечения суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога в 100 млн грн. После внесения залога на Насирова надели электронный браслет.

10 ноября Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

19 января Насирову продлили меру пресечения еще на два месяца в виде 100 млн грн залога. Также он продолжит носить электронный браслет.