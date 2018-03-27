Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров собрался в политику и намерен стать президентом. Об этом во вторник 27 марта сообщила служба новостей ТСН.

На брифинге после заседания Апелляционного административного суда по его делу, уволенный Насиров рассказал, чем занимается сейчас и какие его планы на будущее. Экс-глава ГФС рассказал, что не только борется за восстановление в должности, но и обзавелся новыми целями.

"Я подал заявление в суд о незаконном увольнении. Даже не знаю, меня уволили, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", - сказал он.

На вопрос прессы, собирается ли он баллотироваться в преиденты, Насиров ответил: "Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую объявить об этом позже и все расскажу подробно".

По словам чиновника, он официально объявит о своих политических планах в середине апреля.

Напомним, 31 января Кабмин уволил главу ГФС Романа Насирова, которого отстранили от должности в связи еще в марте 2017 года из-за обвинений в коррупции. 15 февраля в Окружной административный суд Киева поступил иск от Насирова к Кабмину. Он требует восстановить его в должности.