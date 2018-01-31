Насиров узнал о своем увольнении из СМИ, намерен доказать незаконность данного решения Кабмина

Уволенный Кабинетом министров глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров считает такое решение правительства незаконным и намерен впоследствии доказать необоснованность своего увольнения.

"Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же, как и мое отстранение в прошлом году. (…) В первую очередь сейчас займусь доказательством своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше - докажу незаконность и необоснованность увольнения", - написал Р.Насиров на странице в Фейсбуке в среду.

Он выразил удивление тем, что узнал о рассмотрении вопроса его увольнения из СМИ. "А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснения", - добавил Р.Насиров.

Уволенный глава ГФС подчеркнул, что "с удовольствием" бы выступил на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что он сделал на этом посту.

Как сообщалось, 31 января Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главу ГФС Р.Насирова.

"Мы направили в госкомиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключение. Сегодня принимаем это решение", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

Как сообщалось, 3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС.

Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.