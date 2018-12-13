НАТО требует у Москвы возвращения украинских моряков - Столтенберг

НАТО осуждает российскую агрессию в Азовском море и требует освобождения всех украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, которые сейчас содержатся в тюрьме в Москве. Об этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время совместного брифинга с Петром Порошенко после переговоров в Брюсселе.

"Мы очень обеспокоены проблемами Украины в море с Россией и хотим заявить, что Россия должна освободить всех украинских моряков и обеспечить свободную навигацию в Азовском море. Мы категорически осуждаем действия России и не принимаем их, ведь они нарушают суверенитет Украины и целостность ее территории", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО будет продолжать помогать Украине наращивать свои военно-морские силы и будет уделять еще больше внимания действиям России на территории Украины.

"Украина показала сильную волю в этой ситуации и мы продолжаем ее поддерживать", - добавил Столтенберг.

В частности он отметил, что НАТО предоставило Украине практическую помощь на сумму около EUR40 млн, которую страны - члены Альянса передают через трастовые фонды.

"Сегодня я сказал президенту Порошенко, что мы предоставим оборудование для защищенной связи до конца этого года", - сказал генсек НАТО.

"В ответ на агрессивные действия России НАТО также увеличило свое присутствие в регионе Черного моря за последние несколько лет. И мы продолжим усиливать нашу военную позицию", - добавил Столтенберг.

В ответ президент Петр Порошенко отметил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе.

"Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - отметил он на брифинге.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко находится в Брюсселе с официальным визитом. В среду он встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском и передал ему списки граждан России и российских кораблей, которые причастны к акту агрессии в Керченском проливе.

Напомним, что 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Тем временем эксперт Центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игорь Гужва в статье для ZN.UA писал, что ограничение или фактическое закрытие прохождения судов и транзита грузов через Керченский пролив может иметь негативные последствия для Украины. По результатам анализа установлено, что полная остановка товарооборота через пролив приведет к сокращению ВВП Украины на 12,7 п.п., в частности, за счет сокращения промышленного производства на 14,3%, сельского хозяйства - на 0,6 и сектора услуг - на 12,7%. Годовые поступления в госбюджет сократятся на 16,5%. По материалам Зеркало недели. Украина