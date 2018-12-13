НАТО запускает миссию по безопасности в Черном море

НАТО запускает миссию по наблюдению за безопасностью в Черном море.

Самолеты и корабли НАТО будут следить за ситуацией с безопасностью в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет УНН.

НАТО запускает миссию в Черном море на постоянной основе, цель которой мониторинг воздушного и морского пространства в регионе. Порошенко заявил, что присутствие представителей Альянса в море - "это именно то, что Украине нужно сейчас".

По его словам, миссия НАТО позволит предотвратить развитие негативного сценария с обострением ситуации в Черном море По материалам ICTV Факти