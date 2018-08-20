НАЗК нарешті отримало доопрацьований модуль автоматичної перевірки е-декларацій

Національне агентство по запобіганню корупції в понеділок отримало доопрацьований модуль автоматичної перевірки електронних декларацій.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАЗК.

Тепер модуль має отримати атестат відповідності комплексної системи захисту інформації від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Також модуль повинні підключити до державних реєстрів, необхідних для проведення перевірок декларацій.

У НАЗК очікують, що модуль автоматичної перевірки е-декларацій буде введений у промислову експлуатацію 25 вересня.

На початку 2018 року в НАЗК говорили, що не можуть запустити автоматичну перевірку електронних декларацій, оскільки розроблений модуль не відповідав стандартам захисту інформації і не справлявся з обробкою великих масивів даних.

Нагадаємо, що станом на 2017 рік в єдиному реєстрі було близько 1,1 млн декларацій, з яких НАЗК повністю перевірило тільки 331.