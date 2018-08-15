НАЗК винесло припис міністрові культури Нищуку через конфлікт інтересів щодо гендиректора Нацмузею

Національне агенство з питань запобігання корупції внесло припис міністру культури України Євгену Нищуку стосовно генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Івана Ковальчука

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Припис, внесений Нищуку, стосується порушення вимог ч. 4 ст. 28 закону України "Про запобігання корупції".

Міністерство культури України не звільнило з посади генерального директора музею Івана Ковальчука та не ухвалив передбачених законодавством заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у його службовій діяльності, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною.

Встановлено, що дружина Івана Ковальчука обіймає керівні посади з 1995 року та до сьогодні перебуває в прямому підпорядкуванні у свого чоловіка - генерального директора музею.

Нацагентство вимагає від міністра вжити передбачених законодавством заходів. Нагадаємо, НАЗК внесло припис Авакову через декларації посадовців МВС.