Названа дата встречи вице-премьеров Украины и Польши

Вице-премьер-министр, министр культуры Польши Петр Глинский заявил, что его встреча с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко состоится 16 февраля.

Об этом сообщает Польское радио.

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Глинский, отвечая на вопрос о том, в связи с изменениями в закон об ИНП, которые в частности вводят уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов, остаются ли переговоры с украинцами на тему польских мест памяти в Украине актуальными, ответил: "Да, встреча актуальна.

"16 февраля я намерен встретиться с вице-премьером Украины Павлом Розенко. Наверное, это будут переговоры, которые могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон. Хочу четко сказать: историческая правда - это то, от чего не убежим, - заявил польский вице-премьер.

Однако он добавил, что остается оптимистом, поскольку официальная реакция украинской стороны была сдержаной.

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"Известно, кто пытается нас разделить и кому важно, чтобы мы не могли договориться. Пусть не надеется на это. У нас есть с Украиной общие интересы и ценности, что овторили в декабре наши президенты Петр Порошенко и Анджей Дуда. Мы поддерживает европейские стремления Украины и поддерживаем ее в конфликте с Россией. Верю, что мы сможем для нашего общего блага решить проблемы и развивать наши взаимоотношения на правде и чувствительности, - подчеркнул Глинский.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением по закону "о бандеризме".

Как известно, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти, который, среди прочего, предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Президент Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон об Институте национальной памяти, которым предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, содержит неприемлемые оценки.

Также Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя польский "Закон об Институте национальной памяти", заявила, что Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма.