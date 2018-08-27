Названа пятерка лидеров в президентском рейтинге – соцопрос

Лидерами президентского электорального рейтинга являются лидеры ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного компанией Seetarget.

Согласно презентованным в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" результатам проведенного с 26 июля по 17 августа 2018 года социсследования, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 17,9% украинцев из тех, кто планирует голосовать и определился с выбором на очередных президентских выборах (11,4% - всех опрошенных).

За А.Гриценко готовы проголосовать 13,8% опрошенных, которые планируют идти на выборы и определились со своим выбором (8,7% - среди всех респондентов), за Ю.Бойко – 11,2% (7,5% соответственно).

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы проголосовать 9,8% (6,1%), действующего главу государства Петра Порошенко – 9,1% (6%), а за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 6,2% (4,1%) респондентов.

В то же время 16,9% респондентов, готовых участвовать в голосовании, сказали, что они проголосовали бы за другого политика, которого не было в предложенном им списке, а 30,6% - затруднились ответить на вопрос о своих электоральных предпочтениях. Еще 5,1% опрошенных сказали, что не голосовали бы на выборах президента.

Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) с 26 июля по 17 августа 2018 года в 24 областях Украины и Киеве (за исключением оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Было опрошено 2 627 респондентов из 63 городов и 105 сельских населенных пунктов. Погрешность выборки составляет 1,92%.