Названо число действующих между Украиной и Россией соглашений

Сейчас между Украиной и Российской Федерацией действуют 314 соглашений. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, с начала война на Востоке Украины по инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор.

Сейчас, украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ.

"Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс", - отметила она.

Зеленко отметила, что на сегодняшний день действует 314 соглашений с Россией, и на рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации.

Также она отметила, что в апреле следующего года прекращает действовать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Прекращение действия договора не окажет влияние на обязательства РФ согласно международному праву.

Как сообщали "Комментарии" , накакнуне Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрел президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией и рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале. По материалам РБК-Україна, Комментарии.UA