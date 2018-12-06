Названо число действующих между Украиной и Россией соглашений
Сейчас между Украиной и Российской Федерацией действуют 314 соглашений. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
По ее словам, с начала война на Востоке Украины по инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор.
Сейчас, украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ.
"Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс", - отметила она.
Зеленко отметила, что на сегодняшний день действует 314 соглашений с Россией, и на рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации.
Также она отметила, что в апреле следующего года прекращает действовать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.
Прекращение действия договора не окажет влияние на обязательства РФ согласно международному праву.
Как сообщали "Комментарии" , накакнуне Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрел президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией и рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале. По материалам РБК-Україна, Комментарии.UA