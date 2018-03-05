Недвижимость сына Авакова повторно арестована
2018-03-05 16:44
Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По его словам, речь идет об аресте паркомест в Киеве, квартир в Киеве и Харькове.
Решение суд принял на прошлой неделе.
Как сообщали Українські Новини, сын Авакова вернулся из Италии и дал показания САП.
Суд отменил обязательство сына Авакова носить электронный браслет и вернул ему загранпаспорт.