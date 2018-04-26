Необходимо избежать ситуации, когда миротворцы ООН послужат замораживанию конфликта на Донбассе – посол Франции

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает необходимым избежать ситуации, когда бы миротворческая миссия ООН на Донбассе способствовала замораживанию конфликта.

"Миротворческая миссия ООН является одним из потенциальных средств (разрешения конфликта на Донбассе ). Но для того, чтобы она существовала, по определению нужен мир, чтобы с чего-то начать. Сейчас это не так… Вы должны избежать ситуации, когда ООН будет способствовать замораживанию конфликта. Это то, с чем мы должны быть особенно осторожны", - сказала И.Дюмон в совместном интервью с послом Германии Эрнстом Райхелем агентству "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, необходимо определить параметры такой миссии, речь идет не только о численности.

"Сегодня нет согласия между Украиной и Россией относительно этих параметров. Вопрос не сводится к цифрам и национальностям, а имеет более фундаментальную постановку о том, что должна представлять собой миссия. Это то, над чем мы тесно работаем с США в рамках Совбеза ООН", - рассказала посол.

В свою очередь, Э.Райхель добавил, что дискуссии по вопросу миротворческой миссии ООН демонстрируют наличие разногласий между сторонами. "Пока наши попытки не показали никаких изменений, но мы продолжаем", - уточнил дипломат.