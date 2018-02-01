Незаконно удерживаемый в СИЗО России украинец Гриб не получает необходимой медпомощи

Незаконно удерживаемый в СИЗО в Российской Федерации украинец Павел Гриб не получает необходимой медицинской помощи. Об этом в Facebook написал его отец Игорь Гриб. "По информации адвоката у Павла очень изможденный вид, жалобы на постоянную боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиление психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности", - написал он. Кроме того, отец украинца сообщил, что сегодня, 1 февраля, на заседании Краснодарского краевого суда рассматривалась апелляция на меру пресечения Гриба. Он отметил, что адвокат узнала о судебном заседании случайно. "Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года суд города Краснодар (Российская Федерация) продлил арест украинца Павла Гриба до 4 марта 2018 года.

