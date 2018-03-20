Независимая и стабильная Украина важна для евроатлантической безопасности

Демократическая, суверенная и стабильная Украина играет очень важную роль для евроатлантической безопасности. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину, поскольку мы твердо верим, что независимая, суверенная и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - сказал Павел. Такую позицию он объяснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: когда страна является безопасной и стабильной, это имеет положительный эффект на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи являются более стабильными, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил генерал НАТО. По его словам, уровень сотрудничества между НАТО и Украиной усилился "после агрессивных действий России в отношении Украины". По мнению Павела, тогда как другие страны могли бы сосредоточиться только на реформах, украинской армии и гражданскому обществу приходится защищать суверенитет и территориальную целостность государства. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы похвалить их тяжелую работу, устойчивость и решимость ... Украина уже провела оборонительные реформы, которые поражают, и сильнее приблизилась к НАТО, однако еще есть работа, которую следует сделать", - добавил генерал. Напомним, президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС.

