Новая дата консультаций Вашингтона и Москвы по Украине пока неизвестна – Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник заявил, что ему неизвестна новая дата американо-российских консультаций по урегулированию ситуации на Донбассе.

"На данный момент у нас нет даты для следующей встречи", - сказал он во время телефонного брифинга.

В минувшую пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и К.Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, В.Сурков и К.Волкер не пришли к единой позиции по принятому Верховной Радой закону по Донбассу.

Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.

"Стороны договорились продолжить диалог", - сказал источник.