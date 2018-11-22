Новинского избрали главой фракции "Оппоблока"

Нардепа Вадима Новинского избрали главой фракции "Оппозиционного блока" (ОБ) в парламенте. Об этом объявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий объявил об избрании главой депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" нардепа Новинского. Он также отметил, что заместителями стали Александр Вилкул и Юрий Воропаев.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в "Оппозиционном блоке" заявляли, что после исключения Юрия Бойко фракцию возглавит Новинский. Также сообщалось, что Вилкул будет заместителем Новинского, а не сопредседателем фракции.

Отметим, 20 ноября кроме Бойко из фракции исключили влиятельного нардепа Сергея Левочкина.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции "Оппозиционного блока", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил на открытии заседания Рады нардеп Александр Вилкул.

До этого Бойко в комментарии РБК-Украина заявлял, что не намерен выходить из партии из-за участия в "Оппозиционной платформе - За життя" (совместный проект с Вадимом Рабиновичем).