Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук

Бывший шеф-редактор телеканала "Эспрессо" Василий Рябчук назначен новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"На новой работе в Кабинет министров Украины - пресс-секретарь премьер-министра Украины", - написал сам В.Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook.

До этого, с сентября прошлого года, он был советником В.Гройсмана.

До прихода на работу в Кабмин В.Рябчук занимал должность шеф-редактора телеканала "Эспрессо", ранее работал еще на нескольких телеканалах.

Согласно сайту Верховной Рады, В.Рябчук является помощником-консультантом на общественных началах депутата от фракции "Народный фронт", председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.

Как сообщалось, пресс-секретарем В.Гройсмана до этого был бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук.