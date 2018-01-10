Обмен списками для очередного обмена удерживаемыми запланирован на 18 января

Украинская сторона и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) запланировали на 18 января встречу для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа (обмена)", - сказала В.Лутковская в интервью телеканалу "112.Украина", текст которого был опубликован на сайте канала в среду.