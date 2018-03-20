ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов в Донецкой области

В Донецкой области с вечера 16 марта по вечер 17 марта уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 18 марта. В то же время в упомянутые промежутки в зоне проведения АТО в Донецкой области было зафиксировано больше взрывов (около 60 против 52 накануне). С вечера 17 по вечер 18 марта в Донецкой области СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности примерно 30 взрывов по сравнению с предыдущими сутками. В Луганской области с вечера 16 марта по вечер 17-го увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, но взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов) было зафиксировано меньше. Нарушений режима прекращения огня за период с вечера 17-го по вечер 18 марта в Луганской области не зафиксировали. Напомним, Российская Федерация распространяет слухи о возобновлении активных боевых действий на оккупированном Донбассе из-за изменения Украиной формата проведения антитеррористической операции.

