Очень сложно вести с Россией дискуссию относительно миротворцев на Донбассе - Климкин

Российская Федерация не доверяет ООН и ее миротворцам, полагает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что всем, кому российская пропаганда пыталась замылить глаза своей позицией, стало понятно: Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины. Поэтому так очень сложно вести с Россией дискуссию относительно миротворцев", - сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Глава МИД отметил, что Украина совместно со всем цивилизованным миром будет последовательно продолжать давление на Россию в вопросе введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

"Для нас это фундаментальный аспект", – добавил он.