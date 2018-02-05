Офис украинского омбудсмена в 2017 году получил 158 тыс. обращений граждан

В Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека за минувший год поступило 158 тыс. обращений, заявляет омбудсмен Валерия Лутковская.

"В минувшем году было резкое увеличение количества обращений - 158 тыс. Это свидетельствует об уровне доверия к Офису, но с другой стороны - создает чрезвычайное напряжение", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В.Лутковская отметила, что еще в 2012 году была создана стратегия развития Офиса 2012-2017. "В минувшем году мы подвели итоги, и готовы представить стратегию на 2018-2020 годы", - отметила омбудсмен.

Среди стратегических целей - обеспечение действенного реагирования на нарушения и эффективное предупреждение нарушений прав и свобод человека, повышения уровня осведомленности о правах и свободах, защита прав человека в условиях вооруженного конфликта, защита прав человека после восстановления государственного суверенитета на оккупированных территориях.