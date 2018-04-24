Охрана городского главы Одессы Геннадия Труханова избила журналиста ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне. Об этом сообщает ВВС. "Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании", - говорится в сюжете ВВС. В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову. Однако, охрана городского главы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста. На видео видно, как охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Впоследствии журналист также сказал, что при этом его ударили ногой в пах. Также на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой. Напомним, ранее ВВС сообщало, что в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью оффшорной корпорации Rubicon Group, компании которой находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова. Сообщается, что корпорация зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

