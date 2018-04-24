Охрана городского главы Одессы Геннадия Труханова избила журналиста ВВС Энди Верити
Охрана городского главы Одессы Геннадия Труханова избила журналиста ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне. Об этом сообщает ВВС. "Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании", - говорится в сюжете ВВС. В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову. Однако, охрана городского главы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста. На видео видно, как охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Впоследствии журналист также сказал, что при этом его ударили ногой в пах. Также на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой. Напомним, ранее ВВС сообщало, что в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью оффшорной корпорации Rubicon Group, компании которой находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова. Сообщается, что корпорация зарегистрирована на Британских Виргинских островах.