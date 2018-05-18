Оккупанты меняют демографическую ситуацию в оккупированном Крыму, вытесняя оттуда крымских татар и этнических украинцев

Мир не признал выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, а наказание за незаконные действия против суверенитета территориальной целостности Украины – лишь вопрос времени, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Благодаря солидарности с крымскими татарами мир не признал избирательного фарса… ни "Большая семерка" G7 – ИФ), ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз, ни многие другие страны. Введенные санкции, в том числе и украинские, сегодня введенные в действие против ряда лиц, ответственных за незаконное проведение голосования. Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неминуемым, как Страшный суд. Это очевидно. Единственное, нам не дано знать время и сроки, но я уверен, что агрессор понесет ответственность, и за строительство Керченского моста и за другое", - заявил П.Порошенко на митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и Днем борьбы за права крымскотатарского народа в пятницу в Киеве.

Президент Украины отметил, что бойкот крымскими татарами нелегитимных выборов президента России во временно оккупированном Крыму стал поводом для разворачивания нового витка репрессий.

"Клуб поклонников Сталина, который ныне верховодит за Кремлевской стеной, восстановил политику переселения крымских татар. "Русский мир" в Крыму носит ярко окрашенный ксенофобский антикрымскотатарский характер. Тысячи наших соотечественников – крымских татар и этнических украинцев – из-за непосредственной угрозы их жизни вынуждены покинуть родные дома", - сказал президент Украины.

По его словам, оккупанты, нарушая международное право, меняют демографическую ситуацию на оккупированной территории, вытесняя крымских татар и этнических украинцев, наводняя полуостров мигрантами из российской глубинки.

"Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Убежден в неминуемости торжества исторической справедливости", - сказал президент.