Украинский политзаключенный, крымчанин Олег Сенцов позвонил домой из российской тюрьмы в Лабытнанги, где отбывает заключение. Об этом на своей странице в Facebook написала сестра Сенцова Наталья Каплан.

"Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого", - написала Каплан.

Она также добавила, что во время телефонного разговора, который длился три минуты, пыталась пояснить Сенцову, что он относится к политическим заключенным, поэтому процедура обмена пленными к нему не применима.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.