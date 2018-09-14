Омеляна готов взять на поруки нардеп-"радикал" Лозовой

Народный депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой заявил, что готов взять на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которому в пятницу Соломенский районный суд г.Киева будет избирать меру пресечения.

"Готов взять на поруки министра-националиста Владимира Омеляна. Он настоящий реформатор и патриот. Преследование его – это как раз месть за то, что Володя реально борется с коррупцией, а сами обвинения – это 1937 год", - написал А.Лозовой на своей странице в Инстаграме.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, 13 сентября министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Соломенский районный суд г.Киева в пятницу, 14 сентября, в 10:00 начнет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении В.Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.