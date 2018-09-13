Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили министра инфраструктуры Владимира Омеляна о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Как сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, министру уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года, по меньшей мере, 3,45 млн грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что, находясь в 2015 году на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс. Общая стоимость таких активов на то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", – уточняет НАБУ.

Кроме того, как отмечается в сообщении, следствием установлены факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в его электронную декларацию.

"Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году – более 8,024 млн грн", – проинформировали в НАБУ,

В Бюро подчеркивают, что в е-декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Также не отражены в е-декларации чиновника 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком. Кроме того, он внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщили в НАБУ, расследование указанных фактов его детективы осуществляют с мая 2017 года.

Как сообщалось, детективы НАБУ в ноябре 2017 год проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных В.Омеляном. Отмечалось, что о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось.

В ходе досудебного расследования НАБУ установило, что, начиная с 10 декабря 2016 года, министр инфраструктуры, его супруга и сын проживали в доме, который по праву частной собственности с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице супруги. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн грн.

Детектив НАБУ указал, что, согласно информации Государственной фискальной службы Украины доходы, которые бы позволили двоюродной племяннице супруги министра купить указанный дом, последняя не получала.

Согласно биографической справке, размещенной на сайте Мининфраструктуры, В.Омелян в 2000 году окончил Львовский национальный университет им. И.Франко, в 2001-м - Национальный университет "Львовская политехника".

С октября 2000-го по апрель 2001 гг. - специалист второй категории отдела НАТО и Западноевропейского союза (ЗЕС) управления евроатлантической интеграции Министерства иностранных дел Украины.

В декабре 2014 года распоряжением Кабинета министров В.Омелян был назначен замминистра инфраструктуры, в том же месяце - замминистра инфраструктуры – руководителем аппарата.

В апреле 2016 года назначен на должность министра инфраструктуры Украины.