Омялян заявил, что работа министерства инфраструктуры будет фактически парализована

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что выполнение функций в качестве министра сейчас будет иметь серьезную проблему. Об этом он заявил в Соломенском суде, где ему избиралась мера пресечения, передает РБК-Украина.

Кроме того, Омелян заявил, что не собирается уходить в отставку.

При этом он подтвердил, что работа министерства инфраструктуры будет фактически парализована в то время, пока у главы ведомства будут изъяты паспорта.

"У меня сейчас есть существенное осложнение из-за того, что паспорта будут изъяты. Я уже не говорю о частной стороне жизни, но выполнение своих функций в качестве министра сейчас будет иметь серьезную проблему", - добавил он.

Напомним, 14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отдать министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки. Отметим, что согласно решению Соломенского суда, Омелян должен сдать свои паспорта для выезда за границу. В частности, министр инфраструктуры обязан сдать свои дипломатический и заграничный паспорта.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение о незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 год составили не менее 3,45 млн гривен.