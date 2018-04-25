Онищенко пока не дал согласия на передачу НАБУ так называемых пленок – Сытник

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины общаются в формате переписки с находящимся в розыске народным депутатом Украины Александром Онищенко, он пока не дал согласия на передачу так называемых пленок, сообщил директора НАБУ Артем Сытник.

"Пока что согласия на передачу этих записей мы ещё не получили (от А.Онищенко )… На этих пленках и он фигурирует как соучастник... Окончательное слово за ним", - сказал А.Сытник на брифинге в Киеве в среду.

Он сообщил, что детективы НАБУ продолжают общаться с А.Онищенко в формате переписки.

"По Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу, есть апелляция", - также проинформировав А.Сытник.

Ранее 18 апреля 2018 года А.Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием П.Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении относительно заключения контрактов с "Нафтогазом" и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

В администрации президента и фракции "Блок Петра Порошенко" назвали эти записи фейком.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что манипуляции А.Онищенко не помогут ему избежать наказания.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора А.Онищенко с якобы П.Порошенко при условии получения оригиналов записей.

"Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило", – сообщала пресс-служба НАБУ.

В свою очередь А.Онищенко на странице в Фейсбук заявил о готовности предоставить антикоррупционным органам для экспертизы оригинал записи разговора, как он утверждает, с П.Порошенко. "Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите", - написал нардеп.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада 5 июля 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.