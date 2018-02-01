ООН назвала конфликт на Донбассе самым кровопролитным за последние 70 лет

Организация объединенных наций назвала вооруженный конфликт на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Эксперты ООН отмечают, что в результате российской агрессии на Востоке Украины количество жертв продолжает расти, в частности, среди гражданских. По данным организации, только в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения. "Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", - отмечается в докладе. Докладчики называют также основные причины гибели мирного населения и военных в декабре прошлого года. Среди них обстрелы, перекрестный огонь и подрывы на минах. В целом в ООН 2017-й год назвали "одним из самых смертоносных лет" для мирных жителей восточной Украины. За эти 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения. Напомним, Украина, в связи с военными действиями на Донбассе, вошла в список из 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия. Такие данные приводятся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП)

