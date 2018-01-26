ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила теракты на госучреждения

Организованная преступная группировка во главе с бывшим генеральным директором госпредприятия "Укрспирт", совершившая ряд заказных убийств и покушений, готовила также террористические атаки на госучреждения, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийство в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которых следствие приняло решение открыть", - сказал глава МВД на брифинге в Хмельницком в пятницу, сообщает департамент коммуникации МВД.

А.Аваков отметил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения. "Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 25 января стало известно о задержании в Румынии бывшего генерального директора ГП "Укрспирт" Михаила Лабутина.

По информации Генпрокуратуры, он руководил преступной организацией, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП "Укрспирт" 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины.

В Румынию направлен запрос об экстрадиции М.Лабутина в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

В декабре 2017 года были проведены более 60 обысков в различных регионах Украины, задержаны шесть активных участников этой ОПГ, они взяты под стражу. Еще один организатор группировки объявлен в международный розыск.

По данным пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева, среди которых: умышленное убийство 30 мая 2017 года советника директора ГП "Укрспирт", покушение на убийство 29 марта 2017 года заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 01 мая 2017 года президента одной из спортивных федераций с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23 июня 2017 года частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

Установлено также, что участники ОПГ планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых - министр внутренних дел А.Аваков.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" М.Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что М.Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.

В январе 2015 года Интерпол объявил М.Лабутина в розыск. Согласно информации на официальном сайте международной полиции, он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.