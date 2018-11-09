"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Новосозданная "Оппозиционная платформа - За життя" в ноябре определится с единым кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, а ее представители вместе будут участвовать в парламентской кампании.

"Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" на следующих президентских выборах", - сказано в тексте соглашения, подписанного сопредседателем партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрием Бойко и внефракционным нардепом, лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем в пятницу в Киеве.

Кроме того, в документе отмечается, что стороны достигли согласия о совместном участии представителей платформы в парламентских выборах. По материалам Интерфакс-Україна.