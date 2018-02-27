Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья
2018-02-27 20:35
Победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.
Его результат составил 14,64 балла.
Как сообщалось, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач допущено четыре претендента.