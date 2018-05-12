ОРДО внесли руководителя Центра освобождения пленных Рубана в список на обмен

Представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) включили руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который арестован по подозрению в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц Украины и в подготовке теракта, в список на обмен, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Что интересно… мы сами были удивлены, когда получили информацию о том, что Владимира Рубана заявила на обмен донецкая сторона, включила в список тех, в обмене которых они заинтересованы", - сказал глава СБУ журналистам в Черкасской области в субботу.

По его словам, это свидетельствует, скорее всего, о том, "для кого он действительно ценен".

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что боевики включили В.Рубана в список на обмен несколько недель назад.

"Несколько недель назад боевики включили в свои "хотелки" и такую… боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, не имеющих ни какого отношения к Донбассу "беркутовцев", террористов отовсюду, людей, которые их публично нахваливали. Мол, Владимир (Рубан) попросил боевиков его освободить, и они требуют от "хунты" отдать "офицера", – написала И. Геращенко на своей странице в Фейсбук в субботу.

По ее словам такая ситуация выглядит странно и усложняет переговоры об освобождении незаконно удерживаемых украинцев.

Как сообщалось, В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.