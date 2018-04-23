Отчитываться в интернете о своей деятельности стали больше нардепов – движение "Честно"

В 2018 году больше народных депутатов опубликовали отчеты о своей деятельности в интернете по сравнению с 2017 годом, констатируют в Движении "Честно".

"Если мы говорим об апреле 2018 года, 31% народных избранников письменно отчитывается о своей деятельности, и отчеты размещены в сети интернет, то есть избиратели легко могут найти их и прочитать. Таким образом, в два раза больше депутатов начали размещать свои письменные отчеты", - сказала координатор кампании "Отчеты Депутатов" Движения "Честно" Александра Кузива на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

При этом она отметила, что в феврале 2017 года, согласно анализу, лишь 15% нардепов разместили отчеты в открытом доступе.

А.Кузив рассказала, что наибольший процент парламентариев, подавших свои отчеты через онлайн-платформу Zvity.org, во фракции "Самопомич" – 60% (15 нардепов), группе "Воля народа" – 37% (7 нардепов), фракции "Батькивщина" – 35% (7 нардепов).

"Вместе с тем, если мы говорим по количеству депутатов, которые отчитались в сети Интернет, то лидирует фракция "БПП Солидарность", потому что 42 депутата от этой фракции подали отчеты через эту платформу", - сказала она.

По данным Движения "Честно", это составляет 32% парламентариев фракции "БПП".

Кроме того, через платформу Zvity.org, отчеты опубликовал 31% внефракционных народных депутатов (30 парламентариев), 22% членов фракции "Народный фронт" (17 нардепов), 14% - фракции "Радикальной партии" (3 нардепа), 9% - "Оппозиционного блока" (4 нардепа), 8% группы "Видродження" (2 парламентария).