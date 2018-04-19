Отмена желтого сигнала светофора пока не планируется - Мининфраструктуры

Отмена желтого сигнала светофора пока не планируется. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает пресс- служба ведомства.

По словам Лавренюка, сейчас вопрос по отмене желтого сигнала светофора находится на стадии изучения.

"Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и предоставить предложения. Для принятия решения нужна консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора речь не идет. Вопрос на стадии изучения", - сообщил он.

По словам Лавренюка, отдельное внимание следует сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания - в том случае, когда он уведомляет о нерегулируемых перекрестках или сообщает о наличии пешеходного перехода.

"Именно с этой целью правительство дало распоряжение о проработке вопроса и повышении безопасности дорожного движения", - добавил Лавренюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине изучат вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Отметим, Кабмин в ходе заседания в среду, 18 апреля 2018 года, поручил профильным ведомтсвам изучить вопрос об отмене желтого сигнала светофора. В частности, такое решение было принято в контексте недавнего ДТП в Кривом Роге, в ходе которого погибли 9 человек, еще более 20 человек пострадали. На данный момент полиция сообщила о подозрении одному из участников аварии.