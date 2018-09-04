Парламент открыл доступ к результатам клинических испытаний лекарств

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №4074 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 247 парламентариев.

Законом предусматривается, что центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере здравоохранения, обеспечивает публичный доступ ко всем, как к благоприятным/положительным, так и неблагоприятным/отрицательным результатам доклинического изучения и клинических испытаний.

"Обеспечивать на своем официальном сайте свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств (отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях, составленных по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения), которые являются открытой информацией", - говорится в тексте закона.

Напомним, как писало РБК-Украина, парламент одобрил проект закона в первом чтении еще в ноябре 2016 года.

Летом 2018 года глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявляла, что ежегодно Минздрав проводит около 200 таких клинических испытаний, но результаты исследований засекречены, а именно данные о негативных побочных эффектах от некоторых медикаментов, которые заходят в Украину и которыми лечат больных в больницах, скрыты от граждан.

Добавим, ВР отклонила проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.