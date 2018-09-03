Парламент сможет в октябре принять избирательный кодекс. Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что комитет еще дорабатывает поправки в кодекс ко второму чтению.

"Масштабный вопрос на осеннюю сессию - это избирательный кодекс. 4,5 тысячи поправок. Комитет еще дорабатывает все эти правки. Ориентировочно в октябре мы сможем перейти к его рассмотрению", - сообщил спикер Рады.

Парубий озвучил планы парламентана осень. В частности, спикер ВР подчеркнул, что этой осенью парламент должен решить семь вопросов, среди которых изменение состава Центральной избирательной комиссии, отмена депутатской неприкосновенности и рассмотрение избирательного кодекса. "Важно, чтобы мы этой осенью завершили вопросы формирования ЦИК и избирательный кодекс. Мы должны этой осенью рассмотреть избирательный кодекс. Также, я убежден, этой осенью мы должны рассмотреть закон о языке", - отметил спикер.

В первую пленарную неделю Верховная рада рассмотрит законопроекты блока национальной безопасности и закон о бизнес-омбудсмене.