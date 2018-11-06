Парламентская коалиция не поддержала отставку Луценко

Вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.

"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку генпрокурора Юрия Луценко. И прошу спикера поставить на голосование этот вопрос и все увидят сколько голосов даст коалиция", - сказала нардеп.

По ее словам, сейчас многие пытаются делать пиар на смерти человека.

В частности, она добавила, что временная следственная комиссия, которую пытаются создать в Раде, не может брать на себя функции правоохранительных органов и не имеет для этого полномочий.

Кроме того, председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что он и его коллеги полностью поддерживают все действия правоохранителей, которые были сделаны в рамках расследования нападения на Екатерину Гандзюк.

"Мы видим профессиональную позицию наших силовых органов", - сказал нардеп.

Он выразил поддержку Луценко и отметил профессионализм ГПУ, в отличие от деятельности "псевдоборцов с коррупцией".

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов. По материалам Контракты.ua